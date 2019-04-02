لقطة من كأس دبي العالمي تُبهر «سي إن إن»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختارت شبكة التلفزة الأمريكية الشهيرة «سي إن إن» إحدى اللقطات التي التقطها مصور لوكالة الأنباء العالمية «أسوشيتد برس»، خلال تغطيته للحدث العالمي، كأس دبي العالمي، السبت الماضي في مضمار ميدان بدبي، كإحدى أفضل اللقطات في الأسبوع، وعرضت اللقطة ضمن 32 لقطة اعتبرتها القناة الأمريكية الشهيرة الأفضل في الأسبوع الماضي من بين الصور التي غطت الأحداث حول العالم.

وكان الحدث العالمي، كأس دبي العالمي، جــذب وســائل الإعلام مــن جميــع أنحاء العالم، وتبارت وسائل الإعلام في تغطية الحدث مثلما تبارت في الإشادة بــه والثناء على مستــوى التنظيــم وقوة المنافســة بيــن أفضل خيــول العالم.