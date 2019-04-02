انطلاق النسخة الخامسة لبطولة حجاج في عجمان

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

انطلقت بمركز كواترو الرياضي في عجمان، منافسات النسخة الخامسة من بطولة حجاج لكرة القدم، والتي تنظم هذا العام تحت اسم الفقيد محمد عبد العزيز الحسيني، رحمه الله، وتحت شعار عام التسامح، بحضور أحمد العجي الراعي الرسمي، وشخصيات اجتماعية، وبمشاركة 13 فريقاً من الجالية اليمنية بالدولة، وتقام البطولة بين 29 مارس و12 أبريل الحالي.

وتخلل الافتتاح عرض مميز، أعدته اللجنة المنظمة، برئاسة خالد ضيف الله رئيس اللجنة المنظمة.

وبدأت المباريات بفوز فريق الأمراء على لميح حجاج 4-1، وبنفس النتيجة فاز فريق الصمود على الاتحاد، وحقق شباب لميح الفوز في المباراة الثالثة على شباب الحرية بهدف دون رد، وتم تكريم 3 لاعبين في اليوم الأول للبطولة، هم أحمد صالح حجيره «الأمراء»، عمر صالح اللحش «الصمود»، عبد الله عبد الرحمن ويس «شباب الحرية» وأسفرت نتائج اليوم الثاني، عن فوز فخر حجاج على عز حجاج بهدف، وتعادل محرم حجاج وأهلي مسيكه بدون أهداف، وفوز التسامح على صقور فخر حجاج 2-1، فيما أسفرت نتائج اليوم الثالث، عن فوز التسامح على لميــح حجاج 4-0، وأمراء حجاج على شباب المحرم 3-1، وتعادل اتحاد الحســيني وشباب لميح 1-1.