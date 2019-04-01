ختام ناجح لموسم أبوظبي لصيد الأسماك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت وبنجاح كبير فعاليات الجولة الختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل مساء أول من أمس والتي استمرت لثلاثة أيام متواصلة في مختلف أرجاء بحار العاصمة وبتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ورعاية فريق الطيار، حيث حقق المركز الأول في الجولة الختامية سيف عبيد المهيري وحل ثانياً عبد الله أحمد المري وثالثاً عبيد خالد الفلاسي، وفي فئة السكل تمكن من إحراز المركز الأول خالد خلفان الرميثي وثانياً مبارك صغير المنصوري وثالثاً عبد الله محمد الكندي، وعلى مستوى البطولة للموسم حلق بلقب الكنعد عبد الفتاح المرزوقي وفاز بلقب الموسم في فئة السكل طارق المنصوري، حيث توج أبطال الموسم بقوارب صيد مقدمة من فريق الطيار، وجاءت ثالث الجولات كي تؤكد النجاح والتفوق الكبير لهذه البطولة.