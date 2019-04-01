الفيزياء تكشف سر سحر ميسي في الضربات الحرة

المصدر: مدريد - وكالات

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أتقن مهارة تنفيذ الركلات الحرة بشكل أقرب «للمثالية»، الأمر الذي دفع علماء وباحثين لدراسة التقنية التي يستخدمها خلال التنفيذ. وأصبحت ركلات ميسي الحرة حديث الساعة والسبب إتقان النجم الأرجنتيني لها مؤخراً بشكل خارق للعادة، حيث سجل من 12 ركلة حرة منذ بداية عام 2018، وهو رقم لم يصل له أي فريق أوروبي في الدوريات الخمس الكبرى.

وأكد علماء في قسم الفيزياء بجامعة برشلونة، أن ميسي يعتمد على «ظاهرة ماغنوس» الفيزيائية، التي تعتمد على دوران الجسم (الكرة) والقوة التي تتولد بسبب الدوران . ووفقاً لتقرير نشرته الجامعة، يضع ميسي ضغطاً أكبر على جزء الكرة السفلي، مما ينتج عن التفاف الكرة بقوة وتغيير مسارها بشكل حاد.