المصدر: Ⅶ متابعة: محمد فضل

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة عبد الله حسن حماد الشحي رئيساً للمجلس وعضوية كل من صالح سيف القاضي الشحي، سعيد أحمد رباع، محمد أحمد الشحي، طارق سعيد سليمان، عبد العزيز عبد الرحمن منقوش، سعيد عبد الله المهبوبي، محمد سعيد يماع، ومريم غانم الطويل، وسيقوم المجلس الجديد بتوزيع الحقائب الإدارية في أول اجتماع يعقده خلال الأيام المقبلة، وسيتم تطبيق لائحة اختيار العضو للمنصب المعني بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس النادي.

و يتولى المجلس الإشراف على إدارة النادي ونشاطاته والمصادقة على الميزانية السنوية. وتقرر أن يكون أمد المجلس سنتين اعتباراً من تاريخه.

من جانبه وجه عبد الله حسن الشحي رئيس مجلس الإدارة الشكر لسمو ولي عهد رأس الخيمة، لافتاً إلى أنهم سيعملون من أجل أن يكون نادي التعاون دائماً في القمة وفي كافة الأنشطة وعلى رأسها لعبة كرة القدم.