لوكلير أول المنطلقين في جائزة البحرين

المصدر: المنامة - وكالات

سينطلق سائق فيراري الشاب شارل لوكلير (موناكو) اليوم للمرة الأولى من المركز الأول في أحد سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تحقيقه أسرع وقت في التجارب الرسمية لجائزة البحرين الكبرى أمس على حلبة صخير. وسجل لوكلير (21 عاماً) أسرع لفة بزمن 1:27.866 دقيقة، متقدماً على زميله الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات متتالية (1:28.160)، فيما حقق سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم أربع مرات (1:28.190) والفنلندي فالتيري بوتاس المتوج في الجولة الأولى في أستراليا (1:28.256)، في المركزين الثالث والرابع توالياً.