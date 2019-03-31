«دبي البحري» يشيد بدور شركاء النجاح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون الملموس والكبير الذي يجده النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل إنجاح كل الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019، وثمّن مجلس الإدارة تلك الجهود الجبارة، وذلك في اجتماعه الدوري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري ، وحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء حريز المر محمد بن حريز وعدنان العبار وجمال زعل بن كريشان وإبراهيم سلطان الحداد. وناقش الاجتماع الترتيبات المبكرة لإقامة سباق النسخة 29 من حدث كرنفال «القفال» التراثي، الذي يقام في الفترة من 25-27 أبريل المقبل برعاية كريمة ودعم سخي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.