جمهور المريخ يبكي ضياع «الحلم العربي»

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

قال يامن الزلفاني، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إن نتائج الفريق الجيدة في كأس زايد للأندية الأبطال أبكت جمهور المريخ في المدرجات بعد فشل الفريق في التأهل للمباراة النهائية، وأعرب الزلفاني عن فخره بلاعبيه، رغم الخروج من البطولة، مانحاً بطاقة النهائي للنجم الساحلي التونسي. وأكد الزلفاني أن فريقه تفوق في الشوط الثاني من المباراة . وبات فريق المريخ مهدداً بعقوبة قاسية من الاتحاد العربي لكرة القدم بعد شغب من جماهير الفريق بعد نهاية المباراة بفشل فريقهم في التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.