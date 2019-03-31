ميسي: أشتاق لمنافسة رونالدو

المصدر: مدريد - وكالات

صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بأنه يتوق للمنافسة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد بعد انتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي. وقال: «أشتاق للمنافسة ضد كريستيانو على الرغم من أنه كان من الصعب رؤيته وهو يحصد الألقاب في إسبانيا. لقد رفع من هيبة الدوري الإسباني... أخشى أن أنسى شخصاً ما، لكن نيمار ومبابي وإيدين هازارد ولويس سواريز وأغويرو هم أفضل اللاعبين في الوقت الحالي».

وتوج الدون رونالدو «صاروخ ماديرا» مرتين بلقب بطل الليغا الإسبانية، وكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية 4 مرات. وأحرز رونالدو لقب الأبطال 5 مرات، أول مرة مع مانشستر يونايتد ، و4 مرات مع ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.