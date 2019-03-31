«المجنون» يعود للحلبات بعد سنوات السجن

المصدر: موسكو - وكالات

تشهد العاصمة الروسية موسكو الشهر القادم نزالاً في الفنون القتالية المختلطة بين المقاتلين الروسيين فياتشيسلاف داتسيك الملقب بـ«طرزان المجنون»، ومنافسه أرتيوم تاراسوف. وتعود أهمية النزال، كونه الأول لداتسيك منذ خروجه من السجن بعد 12 عاماً قضاها وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة. وتمكن داتسيك منذ 20 عاماً من التغلب بالضربة القاضية على البيلاروسي أندريه أورلوفسكي، والذي أصبح بعدها بـ5 سنوات بطلاً لمنظمة (UFC) بعد أن تغلب على الأمريكي فرانك مير في ديسمبر 2004 خلال النزال الذي جمعهما على لقب البطولة للوزن الثقيل.