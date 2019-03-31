سلطان بن حمدان يعطي إشارة انطلاق رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعطى الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، إشارة انطلاق فعاليات رالي أبوظبي الصحراوي المدعوم من نيسان، مساء أمس، في حلبة مرسى ياس. ويقام رالي هذا العام في دورته التاسعة والعشرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة .ورافق الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان كل من الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، ومحمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات الهيئة المنظمة للرالي.