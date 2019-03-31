«الفار» يستعين بـ«صديق» في الصين

المصدر: بكين - وكالات

ما زالت تقنية الحكم المساعد «الفار» غير مستخدمة في الدوري الأوروبي ، بينما اعتمدت في الدوري الصيني، لكن ليس بالضرورة أنها تطبق بالشكل الأمثل. وخلال مباراة فريقي شانغهاي شينشين وهيلونغانغ وقعت حالة مثيرة للجدل.

فطلب حكم الساحة الرجوع لحكم الفيديو لتحديد ما إذا كانت الحالة تسللاً أم لا. لكن برنامج الكمبيوتر لدى الحكام المساعدين في غرفة التحكيم الفيديو كان يفتقد لخط تحديد التسلل، فتمت الاستعانة بدايةً بالنظر ثم اللجوء لاستخدام ورقة بيضاء لتحديد الحالة. ولم يحتسب حكم الورقة البيضاء الهدف لتنتهي المباراة بفوز شنغهاي شينشين 2-1.