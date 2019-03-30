«وباء صامت» يهدد لاعبي كرة القدم

المصدر: لندن - وكالات

كشف لاعب بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى أن إدمانه لعبة «فورت نايت» الإلكترونية تسبب في تهديد مسيرته الكروية وحياته العائلية.

ولم تذكر صحيفة «الصن» اسم اللاعب، الذي تواصلت معه من خلال طبيب نفسي متخصص في علاج الإدمان والاكتئاب، إلا أن الصحيفة نشرت صورة للاعب لا تبين ملامحه.

وطلب اللاعب عدم ذكر اسمه أو ناديه حتى لا تتأثر سمعته بشكل علني، لكنه أراد زيادة الوعي حول إدمان اللاعبين للألعاب الإلكترونية، والذي وصفه بالوباء الصامت في كرة القدم. وقال اللاعب المجهول: لم أحضر المران مرات عدة، بسبب اندماجي الزائد على جهاز الإكس بوكس، ما أثار انزعاج مسؤولي النادي.