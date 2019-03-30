تتويج الفائزين في أول أيام بطولة «دبي مسيل شو»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا الفائزين في بطولة «دبي مسيل شو»، (دبي 2019)، والتي أقيمت منافسات اليوم الأول منها، أمس، بمنطقة ميناء راشد بدبي، وبحضور رئيس اللجنة المنظمة باسم جواهري ونائب رئيس الاتحاد البحريني جاسم بو رشيد وعدد من الشخصيات الرياضية وجمهور فاق الألف متابع.

وفي أبرز نتائج اليوم الأول للفيزيك في فئة 170 سنتمتراً فاز الإماراتي محمد نعمان عبد الغفور بالمركز الأول، تلاه الأردني مؤمن موسى بالمركز الثاني، وجاء السلوفاكي دافيد هملير بالمركز الثالث، وفاز البلغاري نيكولايف اندريف بالمركز الأول في فئة 173 سم، وحل ثانياً الإماراتي راشد محمد الحبسي، بينما جاء بالمركز الثالث الإماراتي شعيب محمد.