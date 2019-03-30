نيفونتوفا تعود إلى تحدي رالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رغم هيمنة المنافسين الرجال على جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة، تستعد المنافسة الروسية أناستازيا نيفونتوفا مجدداً للانطلاق من حلبة مرسى ياس في أبوظبي لمقارعة كبار نجوم الراليات الصحراوية، بعد أن أثبتت صلابتها وبراعتها وقدرتها على الصمود ومواجهة التحديات حتى في أكثر الظروف والتضاريس صعوبة وقساوة في رالي دكار الأخير.

و قالت أناستازيا لدى عودتها إلى أبوظبي للمنافسة للمرة الثالثة في رالي أبوظبي الصحراوي: «لقد واجهت صعوبات جسدية خلال رالي دكار، ولم أحصل على الوقت الكافي للراحة، وعندما وصلت إلى خط النهاية كنت منهكة تماماً.

كما واجهت صعوبات ذهنية لأنني كنت لوحدي وإذا ما حدث عطل في دراجتي النارية كان عليّ إصلاحه بنفسي». وأضافت: «واجهت أسوأ اللحظات في اليوم الثامن للرالي عندما أوشكت شاحنة سباق كبيرة صدم وتهشيم دراجتي النارية».