«رواد الغولف» يكرّم الزرعوني وأبو طالب

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

كرم الاتحاد المصري للغولف عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، والرئيس الشرفي للاتحاد العربي للعبة المهندس خالد أبو طالب واللاعبين الرواد، وذلك على هامش حفل افتتاح البطولة العربية الأولى لرواد الغولف المقامة حالياً بنادي غولف القطامية ديونز بالقاهرة..

وقدم نائب رئيس الاتحاد المصري تيمور أبو الخير هدية تذكارية باسم الاتحاد إلى عادل الزرعوني وخالد أبو طالب ولكل لاعب من المشاركين في المنافسات..

كما وجه أبو الخير الشكر إلى رئيس الاتحاد العربي للغولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي لتنظيم تلك البطولة، وإسناد تنظيمها إلى مصر، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين في البطولة وتحقيق أفضل النتائج. وأكد عادل الزرعوني، أن فكرة تنظيم البطولة الأولى للرواد تنطلق من استراتيجية الاتحاد العربي في توسيع قاعدة أنشطته، واستحداث المزيد من البطولات العربية.