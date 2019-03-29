الظاهري يتألق في «دبليو إس كي»

المصدر: روما - البيان الرياضي

فاز نجم الكارتينج الإماراتي، راشد الظاهري، سائق فريق بارولين، في البطولة الدولية لكأس «دبليو إس كي»، على حلبة نابولي سارنو الدولية، بمدينة نابولي الإيطالي، نهاية الأسبوع الماضي، في فئة الميني، منتصراً خلاله في ثلاث جولات من أصل أربع.

حيث فاز بسباقات على الحلبات التالية، سباق حلبة سيركاتو جنوب جاردا، سباق حلبة بريشيا، وسباق حلبة أدريا في رقم قياسي جديد، إذ يعد الفوز الأول من نوعه من قبل أي سائق في فئة الميني على مدى السنوات الست الماضية، حيث بلغ عدد نقاطه 322 نقطة في البطولة حتى الآن، ما جعل الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 76 نقطة.