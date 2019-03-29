«الإمارات» يشارك في أخلاقيات التسامح الرياضي

شارك نادي الإمارات في مجلس أخلاقيات التسامح الرياضي الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

حيث مثل النادي في المجلس محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، وفاطمة المعمري عضو مجلس الإدارة المشرف العام على النشاط الثقافي والاجتماعي، وعادل عبدالرحمن مدير الاستاد بالنادي سكرتير عام الفريق الأول، وعدد من الأجهزة الإدارية، وبعض لاعبي الفريق الأول وفريق 21 عاماً.

المجلس هو أحد المبادرات لتعزيز الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب الرياضي في قطاع الرياضة، ويأتي في إطار إيصال الرسالة التوعوية بشأن الأخلاقيات الرياضية.

أدار الجلسة الإعلامي محمد غانم مصطفى، وشاركه خلال الجلسة عدد من المتحدثون وهم: ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم حسن الملا، المدرب الوطني عيد باروت، والواعظ محمد سبيعان.