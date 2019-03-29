الترجي والرجاء وثالثهما السوبر

المصدر: تونس - صالح قادري

يخوض اليوم الترجي التونسي مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، واضعاً نصب عينه الفوز بلقبه الأفريقي الثامن.

حيث سبق له أن توج بدوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، كما فاز بلقب كأس الكؤوس مرة واحدة، ونال كأس الاتحاد الأفريقي مرة واحدة، وتوج بكأس السوبر مرة واحدة، وكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة. ومباراة اليوم هي النهائي القاري الخامس عشر، والمباراة الخامسة التي تجمع بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.

حيث سبق للترجي أن واجه الرجاء البيضاوي في أربع مناسبات، مباراتان في موسم 1999 في نهائي دوري الأبطال، ومثلهما في 2006 كأس الكونفدرالية الإقريقية.