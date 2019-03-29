كأس مانشستر سيتي بأبوظبي تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يجتمع الآلاف من لاعبي كرة القدم الشباب من جميع أنحاء العالم في أبوظبي، للمشاركة في أكثر بطولات كرة القدم حيوية وتنوّعاً في المنطقة.

ويتنافس ما مجموعه 140 فريقاً على كأس مانشستر سيتي أبوظبي على ملاعب مدينة زايد الرياضية اليوم وغداً. ويستقبل الحدث الذي تنظمه مدرسة مانشستر سيتي، فرقاً من أكاديمية مانشستر سيتي وأكاديمية ملبورن سيتي وفرق من الإمارات والبحرين وجنوب أفريقيا وسريلانكا.

وتنقسم الفرق إلى مجموعات حسب العمر وهي U8 وU10 وU12 و U14 وU16، حيث تتنافس الفرق على الفوز على مدار يومين ليتوج الفريق الفائز بطلاً بعد ظهر غد.

ويحصل الفريق الفائز بالإضافة إلى الكأس، على برنامج تدريبي مصمم خصيصاً مع مدربين من نادي مانشستر سيتي ورحلة لمشاهدة الفريق الأول للنادي وهو يلعب في استاد الاتحاد الشهير.