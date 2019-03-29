119 متسابقاً في رالي أبوظبي الصحراوي

مع بدء العد التنازلي لانطلاق رالي أبوظبي الصحراوي برعاية نيسان غداً، أصبحت أبوظبي محط أنظار عالم الراليات الصحراوية الطويلة في العالم.

ويقام رالي هذا العام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه نادي الإمارات للسيارات، ويشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات وسيارات الباغي «فيا» والجولة الأولى من بطولة مونديال الراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادس بالدفع الرباعي «فيم».

ويشارك في الرالي الذي يقام خلال الفترة ما بين 30 مارس إلى 4 أبريل نخبة من أبرع السائقين والدراجين تضم 119 سائقاً ودراجاً ينتمون إلى 34 دولة سيحتشدون في مركز التجمع في حلبة مرسى ياس، المقر الرئيس والرسمي للرالي، والتي تعد واحدة من أروع حلبات سباقات الفورمولا 1 في العالم. أبوظبي- البيان الرياضي