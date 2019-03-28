الكشف عن تميمة "يورو 2020"

المصدر: البيان الالكتروني

أماط الاتحاد الاوروبي لكرة اللثام قبل 3 أيام عن تميمته الخاصة لبطولة "أمم أوروبا 2020".

وجرى الكشف عن التميمة الجديدة للبطولة قبل لقاء منتخبي هولندا وألمانيا الأحد، على ملعب "يوهان كرويف آرينا" بأمستردام الهولندية.

يذكر أن بطولة "أمم أوروبا 2020" ستنطلق في 12 يونيو من العام 2020 بالعاصمة الإيطالية روما، وستختتم بملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، في الشهر التالي.

وستقام البطولة في 12 بلدا بمشاركة 24 منتخبا، حيث تشترك مدينتان في استضافة مباريات كل مجموعة من المجموعات الست في الدور الأول بالمسابقة.