حشر آل مكتوم يثمن نجاحات الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد الإمارات للتنس ، الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين مما مهد لنقلة نوعية بارزة في كافة المحافل الرياضية وبأحسن صورة، ومعبراً عن سعادته البالغة للصورة الجميلة التي ظهرت عليها منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، مؤكداً أن استضافة الدولة وتنظيمها المميز ترك بصمات واضحة على مستوى العالم في الإنجازات التي حققتها الدولةمن ناحيته أكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أن أسرة تنس الإمارات حريصة على الاستفادة من مخرجات الأولمبياد الخاص وستعمل على دراستها بشكل مستفيض من أجل تعزيز العلاقة مع أصحاب الهمم في النشاطات التي ينظمها اتحاد التنس .