نهاية قصة عشق فريدة

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

قصة عشق فريدة وصلت إلى نهايتها، أول من أمس عندما ودعت جماهير النادي البنزرتي محبة الفريق رقم واحد المرحومة الحاجة بية الصدقاوي المعروفة في الساحة الرياضية بتونس عامة وبمدينة بنزرت باسم الخالة بهيجة عن سن تناهز 95 عاماً في موكب مهيب يؤكد المنزلة التي كانت تحتلها الفقيدة لدى جماهير النادي البنزرتي. لقد عشقت المرحومة النادي البنزرتي منذ الصغر وهو عشق امتد 80 سنة كانت تتغنى خلاله بفريقها المحبوب بأغانٍ أصبحت معهودة لدى الجماهير العريضة للفريق وكانت الخالة بهيجة تحضر المباريات بانتظام وتشجع اللاعبين بعبارات حماسية ، وكان حضورها بالملعب يلهب حماس الجماهير وكانت تتفاعل معهم وهي مرتدية ملابس بألوان الفريق الصفراء والسوداء.