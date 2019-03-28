بطولة أبوظبي لصيد الكنعد تتواصل اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتواصل اليوم منافسات وتحدي الجولة الختامية والثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل والتي ينظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وبرعاية وشراكة فريق الطيار للبطولة، من أجل الوصول إلى الحجم الأكبر في فئتي الكنعد والسكل، وكان الموعد الأول للمسابقة هو الحادي والعشرون من مارس قبل أن تتدخل اللجنة المنظمة لكي تؤجل السباق نظراً لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الرياح .ويتأهب كافة المشاركين لختامي مثير في هذه الجولة خاصة وأن صدارة فئة الكنعد قد أصبحت بين سبعة مشاركين.