الوحدة يكسب «ديربي الصغار»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على العين مساء أول من أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس زايد الدولية التاسعة عشرة للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم والتي ينظمها نادي الوحدة بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 6 أندية.

ووضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده في البطولة بفوزه على العين في «ديربي الصغار» بعدما كان قد خسر في الجولة الأولى أمام جيلينا السلوفاكي. وفي المباراة الثانية واصل الجزيرة تألقه محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على بارتيزان الصربي بهدف نظيف ليتصدر الجزيرة البطولة برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين، وشهدت المباراة الثالثة التي جمعت بين رينجرز الاسكتلندي وجيلينا السلوفاكي فوز رينجرز بستة أهداف مقابل هدف واحد.