عمومية الكرة الطائرة تجتمع اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُعقد في الخامسة من مساء اليوم ، بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة، ويترأس الاجتماع، يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية، كما يحضر الاجتماع، عبد الله حسن محيوه، ممثلاً عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد في 3 مايو 2018، واعتماد التقريرين الإداري والفني للاتحاد عن الموسم الرياضي 2017 -‏2018، واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية 2018، واعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية.