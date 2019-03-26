طرح تذاكر «جائزة الاتحاد الكبرى»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بعد الانطلاقة الحماسية لموسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا1، طرحت حلبة مرسى ياس تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 لموسم 2019 ، لمحبي رياضة سباق السيارات في المنطقة ومختلف أرجاء العالم، معلنة انطلاق استعداداتها لأضخم سباق على الإطلاق، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في العاصمة أبوظبي، يوم 28 نوفمبر وتختتم 2 ديسمبر المقبلين، لتشهد جزيرة ياس خمسة أيام متواصلة من السباقات الحماسية والفعاليات الترفيهية، وتعود حلبة مرسى ياس مجدداً هذا العام لاستضافة السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1، ليدخل سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي العقد الثاني من عمره.