28 دولة في بطولة آسيا للجودو بالفجيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اكتمال كافة الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو التي ينظمها الاتحاد بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 18 وحتى 22 أبريل المقبل، وأبان الدرعي بأن عدد الدول التي تقدمت للمشاركة حتى الآن 28 دولة من مختلف دول القارة الصفراء من بينها 6 دول عربية بعدد 191 لاعباً ولاعبة من مختلف المستويات والتصنيفات وفقاً للائحة البطولة، مؤكداً جاهزية الفجيرة لاحتضان الأشقاء والأصدقاء في بلدهم الثاني.

وذكر بأن البطولة المقبلة ستشهد انعقاد (كونغرس) الاتحاد الآسيوي للجودو بفندق كونكورد الفجيرة يوم 18- 4 المقبل والتي تستمر لمده يومين، بمشاركة كافة الأعضاء حيث يتضمن جدول الاجتماع انتخاب المجلس الجديد للاتحاد الأسيوي.

وتمنى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو التوفيق لمرشحي الإمارات في انتخابات الاتحاد الآسيوي الذين تتقدمهم أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة السابق، بجانب محمد جاسم الأمين العام المساعد للاتحاد.