عجمان تختتم فعالية «تحدي الأوليين»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

اختتمت دائرة التنمية السياحية بعجمان فعالية «تحدي الأوليين» التي أقيمت أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في منطقة الزوراء - مارينا 1 بمشاركة نحو 2063 متسابقاً من مختلف الأعمار والجنسيات في فئات السباق الثلاث وهي مسافة 10 كم، و5 كم، و1 كم المخصصة للأطفال.

وتقدم المشاركين في التحدي الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي أكد أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التراث الغني لدولة الإمارات، وأثنى على التنظيم المميّز لهذا التحدي الذي يقام للعام الثالث على التوالي. وشهد حفل الاختتام تقديم جوائز مالية للفائزين الأوائل في فئات التحدي الثلاث.