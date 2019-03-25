عمار النعيمي يتوّج بلدية عجمان بطلاً لـ«المؤسسات»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

توج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فريق بلدية عجمان بطلاً للنسخة الأولى لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم، التي أقيمت تحت رعاية سموه، واختتمت مساء أمس، في مركز كواترو الرياضي، ونظمتها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان.

وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس نادي عجمان، الكأس من سموه، بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، بعد المباراة النهائية التي فاز فيها فريق البلدية على القيادة العامة لشرطة عجمان بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف، سجل للبلدية عبد الكريم جميل ونوفل الطاهي وأدهم حسن فيما سجل للقيادة العامة ديوب ومبارك سالم.

وشهد حفل الختام عدد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم اللواء «م» صالح المطروشي مستشار ولي عهد عجمان وعبد الرحمن النعيمي مدير عام بلدية عجمان، وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وأحمد حسن الفورة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ورائد الزعابي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعبد الرحمن أمين وعبد الله سعيد النعيمي ومحمد سعيد النعيمي ومحمد عمر وأحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل ختام رائعاً تنوعت فيه الفقرات الشيقة، واحتفل أنصار فريق البلدية بالفوز وسط الألعاب النارية وأضواء الليزر، التي زينت الملعب عقب مراسم التتويج.