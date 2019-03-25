لوفانور يحتفل مع طفليه بكأس المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

واصل البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، احتفاله بالفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم، ولكن هذه المرة مع طفليه، إذ نشر اللاعب، أول من أمس، صوراً احتفالية له من داخل ملعب استاد هزاع بن زايد، عقب التتويج.

نشر لوفانور أمس، صورتين احتفاليتين لطفليه عبر حسابه الشخصي في «انستغرام»، وفي الصورة الأولى، توسط طفله، الميدالية الذهبية وجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وفي الصورة الثانية، حمل لوفانور، طفليه وهما يحتفلان معه باللقب الأول لفريقه في الموسم الحالي.

وكان لوفانور، قد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لكأس المحترفين، بعدما ساهم في فوز فريقه على الوحدة 3-1، والتتويج بالكأس، وكان نصيبه الهدف الأول الذي أحرزه لشباب الأهلي، والذي رفع رصيده في تلك البطولة إلى 4 ألقاب.