الكربي يفوز بلقب بطولة سلطان بن زايد لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت أول من أمس فعاليات بطولة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لقفز الحواجز، التي نظمها نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، في صالة سموه الكبرى للفروسية بمدينة الختم، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية لونجين.

وتوج محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب للفروسية الفائزين في جولات ختام البطولة، حيث فاز بالمركز الأول في شوط المواطنين الفارس علي حمد الكربي على صهوة الجواد بالوسنتا من نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وفي شوط الشباب فاز الفارس هشام غريب بالمركز الأول على صهوة الجواد كابراكس من إسطبلات العلي، وفي شوط المحترفين ، احتلت المركز الأول الفارسة أنيتا ساند على صهوة الجواد فور كاش من إسطبلات الصفوة.