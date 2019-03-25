ميسي.. لوحة خيالية تتحول إلى واقع

المصدر: عواصم - وكالات

في واقعة غريبة من نوعها، رسم طالب من بنغلاديش لوحة لنجم فريق برشلونة ليونيل ميسي خلال مباراة يتفوق فيها النجم الأرجنتيني على مجموعة من اللاعبين في الدوري الإسباني وبعد 6 سنوات، ظهرت صورة فوتوغرافية التقطت للاعب ليونيل ميسي وهو يتفوق على مجموعة من اللاعبين، تحاكي تماماً الرسمة التي نفذها الطالب البنغالي سوهاس ناهيان قبل سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة «ميل أونلاين».

ومؤخراً، نشرت صورة لميسي، خلال مباراة فريقه برشلونة ضد ريال بيتيس، ظهرت متطابقة تماماً مع رسمة ناهيان، البالغ من العمر 29 عاماً الآن، والتي رسمها قبل 6 سنوات.