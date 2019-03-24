«هيئة الرياضة» تحتقي بيوم السعادة العالمي في الخوانيج

المصدر: دبي- وام

بمشاركة أكثر من 1200 شخص نظمت الهيئة العامة للرياضة في مزرعة السعادة بمنطقة الخوانيج بدبي، أول من أمس احتفالاتها باليوم العالمي للسعادة، حضر الفعاليات الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، والشيخة مريم بنت صقر القاسمي، وسعيد حارب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وشريف العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة وعيسى هلال عضو مجلس إدارة الهيئة وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وخالد عيسى المدفع الأمين المساعد للهيئة وحصة عبدالله الطنيجي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في الهيئة .

ونقل سعيد حارب نائب رئيس مجلس الإدارة في الهيئة للحضور تحيات محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة وتمنياته للجميع بالسعادة الدائمة.