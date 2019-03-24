ميسي و«التانغو».. جدل لا يتوقف

المصدر: عواصم - وكالات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل بشأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وذلك عقب خسارة منتخب «التانغو» المفاجئة أمام فنزويلا (1-3) في مباراة ودية، أول من أمس.

وانتشرت صورة لأحد مشجعي منتخب الأرجنتين، وهو يرفع لافتة مكتوب عليها: «ميسي و10 خشبات يساوي 11 خشبة»، رداً على الانتقادات القاسية التي يتعرض لها نجوم المنتخب الأرجنتين الآخرين بعد كل إخفاق، فيما يتم تبرئة ساحة ليونيل ميسي، حيث يلتمس البعض العذر للـ«البرغوث»، كونه يلعب بجانب 10 لاعبين «10 خشبات»، لا يقدمون الإضافة للمنتخب.

ونشر ناشط آخر تغريدة وصف فيها ميسي بـ«المتخاذل»، على اعتبار أن اللاعب في كل مرة يرتدي فيها قميص الأرجنتين يقدم أداء باهتاً أقل من المستوى الذي يظهر به مع فريقه برشلونة، وكتب المغرد: «المتخاذل ميسي أسد في برشلونة وقط في الأرجنتين».

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أمس أن ميسي سيغيب عن صفوف المنتخب خلال المباراة الودية المقررة أمام نظيره المغربي بعد غد، بسبب الإصابة التي تعرض لها أعلى الفخذ.