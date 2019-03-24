خلاف سياسي يطيح مدرب فنزويلا

المصدر: مدريد - وكالات

قال المدير الفني لمنتخب فنزويلا ، رافاييل دوداميل، للصحافيين إنه قدم استقالته بعد لقاء مبعوث خوان جوايدو زعيم المعارضة، والذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، لدى إسبانيا.

وأضاف دوداميل، أول من أمس، إن الفريق استقبل انطونيو اكاري، الذي عينه جوايدو سفيراً لدى إسبانيا خلال معسكر تحضيري. وتابع دوداميل أن الفريق استقبل اكاري تماماً مثلما استقبلنا سفير الرئيس مادورو في السابق، لكنهم قاموا بتسييس ذلك.

واستطرد دوداميل: «إن الفريق اعتقد أن الزيارة ستكون فقط تحية للترحيب باللاعبين ، لكنهم قاموا بتسييس ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، وتسييس الزيارة. وكان ذلك أمراً غير أخلاقي».