رسالة محمد صلاح من المالديف تثير التساؤلات

المصدر: البيان الالكتروني

نشر هداف ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة من أحد شواطئ المالديف، كتب عليها شعار ناديه ليفربول "لن تمشي وحيدا" "YOU WILL NEVER WALK ALONE"، وذلك خلال إجازته التي قضاها في جزر المالديف أثناء توقف الدوري الإنجليزي.

ولم يعرف مغزى الصورة، التي قد تكون رسالة تشجيعية يوجهها صلاح لنفسه في وقت صعب يعيشه اللاعب وسط الانتقادات التي توجه له مؤخراً بسبب تراجع مستواه ، وعجزه عن تسجيل أي هدف في السبع المباريات الأخيرة لفريقه، او للرد على الشائعات التي ارتبطت به عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد او يوفنتوس الايطالي.