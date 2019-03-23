الإصابة تحرم ميسي من اللعب في المغرب

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم السبت أن النجم الكبير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني سيغيب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني خلال المباراة الودية المقررة أمام نظيره المغربي يوم الثلاثاء المقبل بسبب الإصابة التي تعرض لها أعلى الفخذ.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني ، في تغريدة على "تويتر" أن ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني الودية التي فاز فيها على نظيره الفنزويلي 3 / 1 وديا مساء أمس الجمعة في مدريد وأنه سيغيب عن صفوف الفريق في وديته التالية أمام المنتخب المغربي في طنجه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة ستحدد مشاركة ميسي في المواجهة المرتقبة لبرشلونة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الأمس هي الأولى لميسي مع المنتخب الأرجنتيني منذ خروج الفريق صفر اليدين من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولكن ميسي لم ينقذ فريقه من الهزيمة في هذه المباراة الودية التي تأتي ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي تستضيفها البرازيل في يونيو المقبل.

وقال ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني : "سنتعلم الكثير من هذه الهزيمة".

كما أكد داريو بينديتو مهاجم المنتخب الأرجنتيني : "ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم وعلينا أن نتأقلم معه بأقصى سرعة ممكنة".

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني أن لاعب الوسط جونزالو مارتينيز سيغيب أيضا عن لقاء المغرب للإصابة.