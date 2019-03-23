أشرعة «دبي جونيور ريغاتا» ترتفع في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة (دبي جونيور ريغاتا) للقوارب الشراعية الحديثة -ناشئين، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.ويقام الحدث الذي يجمع المواهب الصاعدة في رياضة الشراعية الحديثة ناشئين وناشئات بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) وتحت مظلة اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث في شواطئ جميرا.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حرص هذا الموسم على إقامة العديد من الفعاليات في رياضة الشراعية الحديثة من أجل تسليط الضوء على هذه الرياضة وتوفير أجواء مثالية لمحبيها من أجل التنافس وإبراز المواهب الصاعدة من اللاعبين واللاعبات الصغار.