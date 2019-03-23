«إنترناشونال كوميونتي» بطلاً لسباحة مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجت مدارس إنترناشونال كوميونتي بلقب البطولة السنوية للسباحة بمدارس أبوظبي، والتي نظمتها بمشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات مدارس أبوظبي، وذلك ضمن البطولات المجتمعية بمدارس العاصمة، التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة في المدارس واتباع أسلوب حياة صحي عن طريق الرياضة.

وفازت مدرسة إنترناشونال كوميونتي بالمركز الأول في منافسات البنين والبنات للصفوف من الأول وحتى الخامس، بالإضافة على فرق السباحة للمراحل الأصغر سناً.

وقال أكرم عثمان منسق الأنشطة الرياضية بمدارس إنترناشونال كوميونتي إن البطولة شهدت أجواء حماسية بين الطلاب والطالبات المشاركين .