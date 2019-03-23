ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

المصدر: مدريد - وكالات

كشفت شبكة «دونبالون» الإسبانية ، أن النجم المصري الدولي محمد صلاح يدخل قائمة خيارات رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، نزولاً عند رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وأكد بيريز وفقاً للمصدر لزيدان أنه سيتحرك من أجل ضم صلاح، في حال توفر ثلاثة شروط. الأول في حال أخفق النادي الملكي في ضم البلجيكي إيدين هازارد، .

والثاني يتمثل في ألا تزيد قيمة اللاعب على 150 مليون يورو. أما الثالث فهو ارتقاء محمد صلاح، هداف الموسم الماضي للبريمير ليغ، إلى مستواه ما قبل الإصابة التي تعرض لها إثر التحامه مع قائد ريال مدريد بالذات سيرجيو راموس في نهائي الأبطال.