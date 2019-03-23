ريناتو سانشيز.. نجم صاعد انطفأ وهجه

المصدر: إعداد - زياد فؤاد

عندما انتقل البرتغالي ريناتو سانشيز من بنفيكا البرتغالي إلى بايرن ميونخ الألماني عام 2016، اعتقد البعض أن هناك نجماً جديداً ناشئاً سيشرق من خلال اللعب في الدوري الألماني، ليتوهج وينضج في الفريق البافاري وينتقل إلى الدوري الإسباني أو الإنجليزي، ولكن خلال ما يقرب من الثلاثة أعوام قضاها سانشيز في بايرن، انطفأ وهج اللاعب، وانخفضت سرعة صعوده للمجد.

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انتقل سانشيز من بنفيكا إلى بايرن ميونخ عام 2016 مقابل 18 مليون يورو، وهو رقم ضخم بالنسبة لناشئ، والغريب أنه بعد 3 سنوات في مدرسة بايرن لا تزال قيمته السوقية محلك سر، ولا يزال يدور في فلك الـ18 مليون يورو لم يقل ولم يزد.

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عندما انتقل سانشيز إلى سوانزي الإنجليزي في 2017 على سبيل الإعارة، دفع الأخير 7.6 ملايين يورو للفريق البافاري قيمة الاستعارة، ولكن ريناتو لم يظهر سوى في 12 مباراة فقط مع سوانزي، ولم يستطع تسجيل أي أهداف في فترة إعارته، ليعيده سوانزي دون تفعيل بند الشراء في عقده.

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رغم ما يتمتع به سانشيز من مهارات، وقدرة على المراوغة والانطلاقات السريعة، إلا أنه خلال مسيرته منذ أن لعب للفريق الأول في بنفيكا لم يسجل سوى هدفين فقط، وكانا مع فريق مسقط رأسه بنفيكا، بينما لم يسجل أي أهداف مع بايرن أو سوانزي.