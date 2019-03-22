إنجاز جديد لعزبة الإمارات في مهرجان السعودية للهجن

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

في ثاني مشاركة لها بمهرجان الملك عبدالعزيز للهجن بالمملكة العربية السعودية، حققت عزبة الإمارات المملوكة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، إنجازاً جديداً بعد تفوّق المطية (الظبي) على أكثر من 200 مطية في مسابقة مزاينة الإبل في المهرجان. واستطاعت (الظبي) وهي واحدة من نوادر الإبل في منطقة الخليج، تحقيق أعلـى نسبـة بمقاييـس الجمال المعتمدة في مسابقـة المزاينـة، لتحظـى بالنامـوس وتمنـح العزبة إنجـازاً ذهبياً جديـداً لتحافـظ عزبـة الإمارات علـى مركزها الأول.