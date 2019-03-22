«طيران الإمارات» تنقل أرسنال إلى دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقل لاعبو فريق أرسنال لكرة القدم أمس إحدى طائرات طيران الإمارات A380 من مطار لندن هيثرو، قادمين إلى دبي لخوض مباراة ودية مع فريق نادي النصر الرياضي والمشاركة في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم يوم الخميس المقبل.

وتحمل الطائرة على هيكلها الخارجي ملصقاً جديداً يظهر فيه عدد من نجوم الفريق الأول.

وأثناء تواجد لاعبي فريق أرسنال في دبي سيدخل الفريق في معسكر تدريبي للتعود على أجواء اللعب، والحفاظ على اللياقة البدنية وذلك استعداداً للأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الحالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أرسنال، بكامل لاعبيه، دبي مقر طيران الإمارات راعي الفريق، والذي ستتيح للمشجعين في دولة الإمارات الاستمتاع عن قرب بأداء نجوم فريقهم الذي يعد واحداً من أشهر أندية كرة القدم في العالم.

ويظهر في الملصق شعار نادي أرسنال ونجوم الفريق لوكاس توريرا ومسعود أوزيل وبيير إميريك أوباميانغ وهنريش مختاريان وألكساندر لاكازيت. ويغطي الملصق مساحة واسعة قدرها 383 متراً مربعاً على جانبي هيكل الطائرة الخارجي، بحيث يمكن التعرف إلى صور اللاعبين وهي محلقة في الأجواء.