إيكاردي يُنهي حالة التمرّد ويعود إلى تدريبات إنتر ميلان

المصدر: ميلانو - أ ف ب

عاود المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي التمارين مع فريقه إنتر ميلان، بحسب ما أفادت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أمس، بعد غيابه عن صفوف الفريق منذ فبراير الماضي بسبب خلافات مع الإدارة.

وغاب المهاجم، البالغ من العمر 26 عاماً، عن صفوف الفريق منذ قرابة منتصف فبراير، بعدما سحبت شارة القيادة منه لمصلحة زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وشكا إيكاردي من تعرضه لإصابة في ركبته، إلا أن النادي أصر على أن الفحوص التي خضع لها لم تُظهر إصابة. كما أتى الخلاف في ظل تقارير عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم مع فريقه.

وبعد فترة الابتعاد، أشارت الصحيفة الرياضية الإيطالية إلى أن إيكاردي حضر أمس لمقر تدريب أبيانو جنتيلي التابع لنادي كرة القدم، ويخوض إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد لاتسيو في 31 مارس الجاري.