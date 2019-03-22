«مرتضى» ضيف «القيم والانضباط»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تجهز لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويرأسها عصام عبد الفتاح، مذكرة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، وتقديمها إلى لجنتي القيم والانضباط، بعد هجومه الحاد على اللجنة.

وكذلك الحكم محمد الحنفي، الذي أدار مباراة تعادل فيها فريقه أمام المقاولون العرب، والطاقم المعاون له، واتهمهم بالتغاضي عن قرارات لصالح ناديه، وتقوم اللجنة حاليا بحصر كافة التصريحات المسيئة التي أدلى بها رئيس الزمالك، وتقدمت ضده من قبل عدة مذكرات إلى لجنتي القيم والانضباط. من ناحية أخرى، أبعدت الإصابة ثلاثي الأهلي، وليد سليمان وعمرو جمال وحمدي فتحي، من حسابات الجهاز الفني، وذلك قبل مواجهة الزمالك المهمة، يوم 30 مارس الجاري.