«الإمارات» يشارك في «ميلان-سان ريمو»

المصدر: ميلان - البيان الرياضي

يشارك فريق الإمارات في أول السباقات الكبرى لهذا الموسم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوجه الفريق إلى إيطاليا للمشاركة في سباق ميلان-سان ريمو الشهير غداً، الذي يمتد على مسافة 291 كم.

وسيقود تشكيلة فريق الإمارات، الثنائي القوي فيرناندو جافيريا وألكسندر كريستوف، حيث سبق لجافيريا أن شارك في هذا السباق عام 2017، وحقق فيه نتيجة مميزة، ضمن الخمسة الأوائل، وسبق للنرويجي البالغ من العمر 31 عاماً، أن انضم إلى قائمة العشرة الأوائل في آخر 6 مشاركات له في سباق ميلان-سان ريمو، فضلاً عن فوزه في السباق عام 2014. كما تضم التشكيلة كلاً من دييغو أوليسي، وماركو ماركاتو، وأوليفييرو ترويا، وسفين إيريك بيستروم، وجاسبـر فيليبسن.