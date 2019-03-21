عرض كأس العالم للكريكيت في ديرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عرضت العربية للسيارات، الشركة الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني»، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، كأس بطولة العالم للكريكيت في صالة عرض نيسان في ديرة.

وتعد نيسان الشريك الرسمي العالمي لمجلس الكريكيت الدولي حتى العام 2023، في إطار سعيها إلى تعزيز علاقاتها مع الرياضات العالمية. لذا احتفلت نيسان من العربية للسيارات نيسان بهذه الشراكة من خلال عرض الكأس، وإتاحة الفرصة لعشاق الكريكيت لالتقاط الصور التذكارية إلى جانبه، والمشاركة في مسابقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.