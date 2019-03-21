شعلة أولمبياد طوكيو مستوحاة من الكرز

المصدر: طوكيو - أ ف ب

كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، أمس، تصميم الشعلة الأولمبية المستوحى من تفتح أزهار شجر الكرز الذي تشتهر به العاصمة اليابانية مع بدء فصل الربيع.

وسيكون الجزء العلوي من الشعلة ذات اللون الذهبي الزهري اللماع، مشابهاً لأزهار شجر الكرز. ويبلغ طول الشعلة 71 سنتم ووزنها 1,2 كلغ، وهي صنعت من مخلفات الألمنيوم المستخدم لبناء منازل مؤقتة لضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد في العام 2011. ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى طوكيو في 10 يوليو، قبل أسبوعين من انطلاق الألعاب (24 يوليو- 9 أغسطس).